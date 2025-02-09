Рууд о том, что Муньяр не подал на победу в их матче: «Под конец можно зажаться, споткнуться на финишной прямой. Я сам попадал в такую ситуацию»

Каспер Рууд проанализировал победу над Хауме Муньяром в Далласе.

В полуфинале норвежец победил 6:2, 2:6, 7:6(4), в решающем сете отыграв подачу на матч при счете 4:5.

– Во втором и третьем сете он активизировался. В первом я контролировал ситуацию. Я здорово играл, начал как хотел, но потом он включился, а я провел неудачный гейм. Я сыграл слишком рискованно, допустил несколько невынужденных ошибок. Я играл правильно, но не попал, он сделал еще один брейк и с того момента перехватил инициативу, мне стало тяжело. В третьем сете было несколько равных геймов, я отыграл несколько брейк-пойнтов, а после 4:4 мы сделали два брейка подряд, причем он подавал на матч.

Я знаю, каково это: под конец можно зажаться, споткнуться на финишной прямой. Я сам попадал в такую ситуацию, и мне повезло, что сегодня я оказался в выигрыше.

– О чем вы думали при счете 4:5?

– Заставлял его двигаться, старался не допускать ненужных ошибок. Можно все делать правильно, но внезапно допустить глупую невынужденную. И очень легко самому зажаться, потому что, когда ты принимаешь, чтобы остаться в матче, и наконец зарабатываешь брейк-пойнт, ты начинаешь думать, мол, у меня есть шанс, и это на тебя давит. Но мне повезло. Кажется, он ошибся на брейк-пойнте, и я сравнял счет. А ведь он подавал быстрыми новыми мячами. Потом я смог хорошо отподавать и хорошо провести тай-брейк, – сказал Рууд в интервью на корте.