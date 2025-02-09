Рууд вышел в финал впервые с мая 2024-го
Каспер Рууд обыграл Хауме Муньяра в полуфинале в Далласе.
Рууд победил испанца 6:2, 2:6, 7:6 (4), в решающем сете отыграв подачу на матч при счете 4:5.
Для Рууда это будет первый финал с мая 2024-го. Он вышел в седьмой хардовый финал в карьере, в том числе второй в зале. Также для него это третий финал ATP 500 и 24-й финал на уровне тура в целом.
Теперь норвежец поборется с Денисом Шаповаловым, в личных встречах с которым ведет 2:0 (оба раза играли на грунте).
Опубликовала: Любовь Энина
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