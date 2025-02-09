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Шаповалов второй раз обыграл двух соперников из топ-10 за один турнир

Денис Шаповалов стал финалистом турнира в Далласе.

В полуфинале он прошел 10-ю ракетку мира Томми Пола – 7:5, 6:3. Напомним, во втором круге канадец выбил пятую ракетку мира Тэйлора Фрица. Шаповалов второй раз в карьере обыграл на одном турнире двух соперников из топ-10. Впервые это произошло в 2020-м на ATP Cup, где он победил №6 Стефаноса Циципаса и №7 Александра Зверева.

Баланс Шаповалова во встречах с топ-10 – 13:33.

Он вышел в финал на турнире категории ATP 500 и выше впервые с октября 2022-го. Это будет его восьмой финал в туре, в том числе шестой в зале.

На следующей неделе Шаповалов вернется в топ-40: он гарантировал себе 38-ю строчку, а если он выиграет титул, то станет 32-м.

Теперь он поборется с Каспером Рууд, которому проиграл две предыдущие личных встречи (обе были на грунте).

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoДенис Шаповалов
logoТэйлор Фриц
logoТомми Пол
logoDallas Open
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