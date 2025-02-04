Федерация тенниса Чили требует, чтобы ITF отменила результат матча Бергса и Гарина и дала сборной wild card в финальную часть Кубка Дэвиса
Федерация тенниса Чили подала протест на результат матча с Бельгией.
Федерация требует пересмотра итога матча Зизу Бергса и Кристиана Гарина и присуждения победы чилийцу. Также они хотят получить возможность сыграть пятый матч и даже в случае поражения в нем – wild card в финальную часть Кубка Дэвиса.
Напомним, Бергс сбил Гарина с ног, празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.
В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.
После матча Гарин заявил, что не мог продолжить игру из-за сотрясения и головокружения.
Замес в Кубке Дэвиса – чилийца ударили плечом в глаз, сбили с ног, а потом еще и оштрафовали
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем