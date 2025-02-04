Федерация тенниса Чили требует, чтобы ITF отменила результат матча Бергса и Гарина и дала сборной wild card в финальную часть Кубка Дэвиса

Федерация тенниса Чили подала протест на результат матча с Бельгией.

Федерация требует пересмотра итога матча Зизу Бергса и Кристиана Гарина и присуждения победы чилийцу. Также они хотят получить возможность сыграть пятый матч и даже в случае поражения в нем – wild card в финальную часть Кубка Дэвиса.

Напомним, Бергс сбил Гарина с ног , празднуя брейк, благодаря которому повел 6:5 в решающем сете. Чилиец отказался продолжать игру, сборная требовала дисквалифицировать Бергса.

В итоге Гарина оштрафовали на гейм за затяжку времени, он автоматически проиграл, а бельгийцы победили во встрече с Чили с общим счетом 3:1.

После матча Гарин заявил , что не мог продолжить игру из-за сотрясения и головокружения.

Замес в Кубке Дэвиса – чилийца ударили плечом в глаз, сбили с ног, а потом еще и оштрафовали