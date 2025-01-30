Денис Шаповалов: «Когда мы вернулись после ковидной паузы, мячи стали гораздо медленнее. Это не на пользу таким игрокам, как я и Оже-Альяссим»

Денис Шаповалов объяснил спад канадских теннисистов.

Они с Феликсом Оже-Альяссимом – экс-игроки топ-10, но сейчас Оже-Альяссим – 23-й, а Шаповалов – 53-й.

«Одна из главных причин в том, что за последние два года все очень замедлилось. Когда мы вернулись после ковидной паузы, мячи стали гораздо медленнее. К сожалению, это не на пользу таким игрокам, как я и Феликс. Конечно, можно искать оправдания, но таков уж теннис.

Мне пришлось стать намного терпеливее и разнообразить игру. Я уже не могу полагаться только на мощные удары, потому что они не так эффективны, особенно если ты стоишь далеко от задней линии. Три-четыре года назад я мог быстро перейти из обороны в атаку просто за счет мощи. Теперь нужно выстраивать розыгрыши, играть по углам и резаными. Всем приходится разнообразить игру».