Денис Шаповалов: «Когда мы вернулись после ковидной паузы, мячи стали гораздо медленнее. Это не на пользу таким игрокам, как я и Оже-Альяссим»
Денис Шаповалов объяснил спад канадских теннисистов.
Они с Феликсом Оже-Альяссимом – экс-игроки топ-10, но сейчас Оже-Альяссим – 23-й, а Шаповалов – 53-й.
«Одна из главных причин в том, что за последние два года все очень замедлилось. Когда мы вернулись после ковидной паузы, мячи стали гораздо медленнее. К сожалению, это не на пользу таким игрокам, как я и Феликс. Конечно, можно искать оправдания, но таков уж теннис.
Мне пришлось стать намного терпеливее и разнообразить игру. Я уже не могу полагаться только на мощные удары, потому что они не так эффективны, особенно если ты стоишь далеко от задней линии. Три-четыре года назад я мог быстро перейти из обороны в атаку просто за счет мощи. Теперь нужно выстраивать розыгрыши, играть по углам и резаными. Всем приходится разнообразить игру».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennisuptodate.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем