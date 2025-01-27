Тимофеева заменит Анисимову в основе турнира в Сингапуре
254-я ракетка мира Мария Тимофеева выступит в основной сетке турнира в Сингапуре.
Она проиграла в финале квалификации, но попала в основу как лаки-лузер.
Это произошло после отказа Аманды Анисимовой, снявшейся из-за травмы бедра.
В первом круге Тимофеева сыграет с Сиюй Ван.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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