Качмазов вышел в основную сетку в Монпелье

Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP 250 в Монпелье.

В квалификации он обыграл №163 Алехандро Моро-Каньяса (6:3, 4:0, отказ) и №190 Уго Гренье (6:7(4), 6:2, 6:1).

22-летний россиянин пятый раз сыграет в основе турнира ATP.