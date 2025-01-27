Марди Фиш: «В плане таланта Риос – лучший теннисист, который никогда не выигрывал «Шлем». Теперь это место занимает Зверев? Парень офигенно играет»
Вчера после поражения в финале Australian Open Александр Зверев сказал, что не хочет «закончить карьеру лучшим игроком, никогда не бравшим «Большой шлем».
«Кто, кроме меня (очевидно), лучший теннисист, который никогда не выигрывал «Шлем» в мужской одиночке? В плане таланта я бы назвал Риоса. Теперь это место занимает Зверев? Парень офигенно играет. Феррер? Мечир?» – твитнул экс-седьмая ракетка мира.
В комментариях написали, что Зверев «уничтожил бы» Риоса. Фиш отреагировал: «Скажи, что ты никогда не смотрел матчи Риоса, не говоря, что ты никогда не смотрел матчи Риоса». Подписчик спросил: «Ты реально считаешь, что Риос смог бы победить Зверева?» Фиш ответил: «Ты же говорил об уничтожении... Риос был бы намного лучше в нынешнюю эпоху с более медленными кортами и мячами. Он играл в эпоху, когда были очень быстрые покрытия и безумные подачи 🤝».
Также Фиш отметил, что ему «миллион раз написали про Налбандяна».
9 лучших теннисистов без побед на «Больших шлемах
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