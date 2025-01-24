Джокович не поможет Сербии в матче со сборной Дании на Кубке Дэвиса
Новак Джокович не поможет Сербии во встрече с Данией в квалификации Кубка Дэвиса.
Матч сборных пройдет 31 января и 1 февраля в Копенгагене.
Джокович получил травму бедра на Australian Open. Также матч с датчанами пропустит Душан Лайович. За Сербию сыграют Миомир Кецманович, Хамад Медьедович, Ласло Дьере, а также Матей и Иван Сабановы.
И все же Джокович не железный – он снялся с 1/2 Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: SportKlub
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