Джокович обойдет Медведева в рейтинге

Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса и стал полуфиналистом Australian Open.

За счет этого результата серб обойдет в рейтинге Даниила Медведева. В живом рейтинге он идет шестым, но может подняться на пятую строчку в случае выхода в финал и на четвертую – в случае победы.

Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?