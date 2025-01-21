Джокович обойдет Медведева в рейтинге
Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса и стал полуфиналистом Australian Open.
За счет этого результата серб обойдет в рейтинге Даниила Медведева. В живом рейтинге он идет шестым, но может подняться на пятую строчку в случае выхода в финал и на четвертую – в случае победы.
Как Джокович в 37 лет обыграл Алькараса, который годится ему в сыновья?
Опубликовал: Кирилл Куценко
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