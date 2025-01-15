Дестани Айява: «Искренне недоумеваю, почему многие путают меня с Наоми Осакой»

Дестани Айява удивлена, что ее часто путают с Наоми Осакой.

«Почему люди в комментариях путают меня с Наоми Осакой (она мне нравится, не бейте). Я искренне недоумеваю, почему многие меня с ней путают???????????» – твитнула австралийка.

Завтра Айява сыграет с Даниэль Коллинс за выход в третий круг Australian Open.

Она играет в старых платьях Шараповой и Иванович – хочет выделиться и попасть в основную сетку Australian Open