Дестани Айява: «Искренне недоумеваю, почему многие путают меня с Наоми Осакой»
Дестани Айява удивлена, что ее часто путают с Наоми Осакой.
«Почему люди в комментариях путают меня с Наоми Осакой (она мне нравится, не бейте). Я искренне недоумеваю, почему многие меня с ней путают???????????» – твитнула австралийка.
Завтра Айява сыграет с Даниэль Коллинс за выход в третий круг Australian Open.
Она играет в старых платьях Шараповой и Иванович – хочет выделиться и попасть в основную сетку Australian Open
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @destaneeaiava
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