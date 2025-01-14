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Де Минаур шестой раз подряд вышел во 2-й круг Australian Open

Восьмая ракетка мира Алекс де Минаур вышел во второй круг Australian Open.

Австралиец в трех сетах победил Ботика ван де Зандшульпа – 6:1, 7:5, 6:4. В прошлом году он дошел здесь до четвертого круга.

Де Минаур восьмой раз играет раз играл на Australian Open и седьмой проходит дальше первого круга. Он проиграл стартовый матч только один раз, в 2018-м. 

Опубликовано: Алёна Майорова
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logoATP
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