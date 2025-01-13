Тиафу о том, что его стошнило во время матча: «Я выпил слишком много разных электролитов. Проблема не в еде и не в жаре»

Фрэнсис Тиафу объяснил, почему его стошнило в первом круге Australian Open.

Это произошло в концовке четвертого сета против Артура Риндеркнеша.

Перед этим Тиафу упустил преимущество 5:2 и не подал на матч. В итоге американец победил 7:6(2), 6:3, 4:6, 6:7(4), 6:3.

– Как бы оценили свой уровень паники в этом матче?

– Я не паниковал, но ситуация просто безумная. Когда меня стошнило, я подумал: ладно, я принимаю, счет 6:5, может, еще две минуты, может, пять минут. Впереди тай-брейк. В тот момент я не особо паниковал. Я проиграл четвертый сет, [ведя в счете], и задумался, хватит ли мне энергии на пятый. Будь это любой другой турнир, я бы, наверное, снялся, но здесь нужно идти ва-банк.

– С чем были связаны эти физические проблемы? Что на вас повлияло, жара?

– Не жара – возможно, чрезмерная гидратация, я выпил слишком много разных электролитов. Мы начали в 11 часов. Это тяжелое время, мы играли четыре часа в обеденное время. Мы поели в 10 часов. Мы начали в 11, плюс это пятисетовый формат. Буду честен, я был не очень доволен расписанием. К такому тяжело подготовиться, но что есть, то есть, и я рад, что справился. Я рад, что все пришли и получили удовольствие от четырех часов тенниса, хотя могло быть и поменьше.

– Как вы чувствовали себя после матча? Как проходило восстановление?

– Ужасно, просто ужасно. Походил какое-то время по раздевалке, вроде как пришел в себя, наконец принял душ, поел, но по-прежнему чувствовал себя не особо. Но в то же время было приятно, что у меня впереди следующий матч. Было бы еще хуже, если бы я прошел через все это и вылетел с турнира. Но я по-прежнему в игре, так что сегодня буду засыпать с улыбкой.

– Что вы ели в 10 часов?

– Курицу с рисом. Я купил их с вечера, потому что не знал, во сколько откроется ресторан. Меня стошнило электролитами и водой, так что проблема не в еде и не в жаре. Жара здесь отличается от той, к которой все привыкли, но всякое бывает. Забавно, что за это время уже разное напридумывали. Это часть игры, нужно быть готовым ко всему и выкладываться по полной.

– На какое время вы обычно просите ставить ваши матчи?

– Я ничего не прошу, но, вы, наверное, знаете, что в Мельбурне я предпочитаю играть вечером или третьим запуском. Но расписание такое, какое есть, и ты выходишь играть когда тебя поставят.

– Вам стоит попросить другое время на следующий круг и сказать, что в этот раз было так себе.

– В следующем круге обязательно так сделаю (улыбается) .

– Возможно, вас поставили на это время, потому что это прайм-тайм ESPN (телеканала, который транслирует турнир в США – Спортс’’)?

– Я об этом не думал (кивает) . Я обсужу это с организаторами, я правда об этом даже не подумал. Отличное замечание. В жопу ESPN (смеется) .