Ник Кириос: «Не могу представить, что еще раз сыграю на Australian Open в одиночке»

Ник Кириос считает, что больше не сыграет на Australian Open в одиночном разряде.

Сегодня в первом круге он проиграл Джейкобу Фернли – 6:7(3), 3:6, 6:7(2). Австралийцу предстоит пара с Танаси Коккинакисом.

– В третьем сете вы подали с руки, а потом пробили из-за спины, и трибуны просто взорвались. Что вы почувствовали, особенно с учетом того факта, что в период восстановления после травм наверняка были моменты, когда вы думали, что больше никогда не будете играть?

– Я не могу представить, что еще раз сыграю здесь в одиночке, так что... Да, это был особенный момент. Было очень классно. Я знал, что у меня еще пара, так что в такие моменты брал все от сегодняшнего матча. Да, это было безумие. Не хотелось просто поднять белый флаг и сняться до или во время матча. Мне было больно играть. Но я уважаю соперника. Болельщики ждали несколько часов, чтобы посмотреть, как я играю. Но я не могу представить, что еще раз сыграю здесь в одиночке.