Монфис после победы на турнире в Окленде: «Чувствую, что надо продолжать играть»
– Хорошее вино с годами становится только лучше. Это про вас. Как вы это делаете? Элина [Свитолина] и Скай смотрят, и выглядит так, будто каждый год вы показываете максимум от игры. Это потрясающе.
– Это непросто. У меня замечательная семья, они меня поддерживают, как и команда и друзья. Никто не хочет, чтобы я заканчивал. И я не хочу, но однажды придется это сделать.
У меня до сих пор есть вера в то, что я могу показывать хороший теннис и наслаждаться собой. Честно, иногда это сложно. Всегда непросто оставить дочь в Европе и играть тут, даже если это весело. В конце концов я чувствую себя благословленным. Я делаю то, что люблю. Я все еще в форме. Меня поддерживает семья. Отличная неделя. Я чувствую, что надо продолжать играть.
– Что бы вы хотели сказать дочери и жене дома?
– Возможно, она только проснулась. Это второй финал в роли отца. Я счастлив и рад, что выиграл тяжелый финал. Это многое значит. Возраст – это число. Мы продолжаем работать, и я верю, что могу показывать теннис высокого уровня.
– Вы выиграли первый титул в 2005-м – как вы чувствуете себя после победы сейчас, в 2025-м?
– Слегка старым.
Это было 20 лет назад, но я все еще чувствую страсть к теннису. Надеюсь, многое еще впереди.
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