38-летний Монфис стал самым возрастным чемпионом с 1977-го
Гаэль Монфис выиграл ATP 250 в Окленде.
В финале он победил Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4.
Это 13-й титул для француза. На момент победы в Окленде Монфису было 38 лет и 4 месяца – он стал самым возрастным чемпионом с 1977-го.
Опубликовано: Алёна Майорова
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