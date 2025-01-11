38-летний Монфис стал самым возрастным чемпионом с 1977-го

Гаэль Монфис выиграл ATP 250 в Окленде.

В финале он победил Зизу Бергса со счетом 6:3, 6:4.

Это 13-й титул для француза. На момент победы в Окленде Монфису было 38 лет и 4 месяца – он стал самым возрастным чемпионом с 1977-го.