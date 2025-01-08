Гауфф о том, что инвестировала в женскую баскетбольную лигу: «Отец всегда хотел, чтобы я играла в баскетбол – прости, папа, но это максимум 🤣»

Коко Гауфф вложилась в Unrivaled, женскую профессиональную лигу баскетбола 3х3.

«Я очень рада стать инвестором Unrivaled. Баскетбол – один из моих любимых видов спорта, и возможность поддержать лигу, которая переосмысляет игру, просто восхитительна. Я с нетерпением жду возможности стать частью этого движения и продолжать помогать женскому спорту подниматься на новые высоты», – сказала третья ракетка мира/

Гауфф также оставила комментарий в твиттере: «Отец всегда хотел, чтобы я пошла по его стопам и играла в баскетбол (он был в сборной университета Джорджии – Спортс’‘). Хаха, прости, папа, но это максимум 🤣».