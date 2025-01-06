№1 среди юниоров Джонс на дебютном турнире WTA повесила баранку 37-й ракетке мира Ван Синьюй и дальше сыграет с Касаткиной

16-летняя Эмерсон Джонс в Аделаиде обыграла 37-ю ракетку мира Ван Синьюй.

За 1 час 12 минут она победила со счетом 6:4, 6:0.

Джонс впервые участвует в турнире WTA, также это был ее первый матч против соперницы из топ-100.

В 2024-м австралийка дошла до финала юниорского Australian Open и «Уимблдона», выиграла юниорский итоговый турнир и первый взрослый титул – 75-тысячник ITF в Сиднее. Сейчас она №1 в юниорском рейтинге и №371 в рейтинге WTA.

В Аделаиде Джонс выступает по wild card. Во втором круге она поборется с №9 Дарьей Касаткиной.