Фриц о снявшемся Махаче: «Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги. Я не ожидал, что все закончится так внезапно»

Тэйлор Фриц прокомментировал отказ Томаша Махача от продолжения матча.

Во втором сете чех упустил преимущество 5:2 и два матчбола и снялся при счете 7:6(4), 5:6, 0:15.

– Вы были так же удивлены окончанием матча, как и все остальные? Что он сказал вам в концовке?

– Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги. Неудивительно, что в таком матче у кого-то начались судороги. Я предполагал, что это может произойти позже, в третьем сете, но там очень влажно. Плюс это был очень изматывающий матч.

Такое случается, но я не ожидал, что все закончится так внезапно, потому что по ходу матча не заметил, что у него начались судороги.