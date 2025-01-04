Фриц о снявшемся Махаче: «Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги. Я не ожидал, что все закончится так внезапно»
Тэйлор Фриц прокомментировал отказ Томаша Махача от продолжения матча.
Во втором сете чех упустил преимущество 5:2 и два матчбола и снялся при счете 7:6(4), 5:6, 0:15.
– Вы были так же удивлены окончанием матча, как и все остальные? Что он сказал вам в концовке?
– Он сказал, что у него уже несколько геймов были судороги. Неудивительно, что в таком матче у кого-то начались судороги. Я предполагал, что это может произойти позже, в третьем сете, но там очень влажно. Плюс это был очень изматывающий матч.
Такое случается, но я не ожидал, что все закончится так внезапно, потому что по ходу матча не заметил, что у него начались судороги.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция сборной США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем