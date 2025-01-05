Лехечка выиграл титул в Брисбене – Опелка снялся после 5 геймов
Иржи Лехечка выиграл ATP 250 в Брисбене после того, как снялся Рейлли Опелка.
Американец отказался продолжать матч при счете 1:4 в первом сете из-за травмы запятстья.
Это второй титул для 23-летнего чеха – первый он выиграл год назад в Аделаиде.
Опубликовано: Алёна Майорова
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