Лехечка выиграл титул в Брисбене – Опелка снялся после 5 геймов

Иржи Лехечка выиграл ATP 250 в Брисбене после того, как снялся Рейлли Опелка.

Американец отказался продолжать матч при счете 1:4 в первом сете из-за травмы запятстья. Это второй титул для 23-летнего чеха – первый он выиграл год назад в Аделаиде.