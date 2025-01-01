Гонконг (ATP). 2-й круг. Хачанов сыграет с Нисикори, Фис – с Бергсом, Норри – с Сонего
Карен Хачанов сыграет с Кеи Нисикори во втором круге в Гонконге.
Сетка турнира здесь.
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Гонконг, Китай
30 декабря 2024 – 5 января 2025
ATP 250
Призовой фонд – 766 290 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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