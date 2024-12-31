Шамиль Тарпищев: «Джокович – наш по духу, компанейский. Он с нами в футбол играл все время на «Уимблдоне»

Шамиль Тарпищев рассказал об отношениях с Новаком Джоковичем.

– Джокович не смог приехать на футбольный матч Россия – Сербия. Долго звали его?

– Да, но у него была травма. Но он наш парень! Помню, когда он против Кубка Дэвиса выступал, я ему сказал: «Ты что? Станешь национальным героем, да еще и президентом Сербии!» В итоге, когда они попали в финал с Францией у себя дома, он меня пригласил, и они выиграли. Я захожу к нему в раздевалку поздравить – он вскочил, когда увидел, взял ракетку и написал: «За братство с Россией». Подарил ее мне, а я в музей потом отправил. То есть он наш по духу!

– То есть не боялся приезжать в Россию?

– Нет. Он с нами вообще в футбол играл все время на «Уимблдоне». Встал на ворота, а я кричу: «Ты чего, сейчас пальцы все выбьют!» Он наш, компанейский, – сказал Тарпищев в интервью «Спорт-Экспрессу».