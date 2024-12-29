Шамиль Тарпищев: «Футбол и хоккей – исторически народные виды в России. Они равны. Теннис в мире – второй по популярности, но я не говорю, что это народный вид спорта»

Шамиль Тарпищев назвал футбол и хоккей народными видами спорта в России.

«У каждой страны есть свои национальные виды. У нас исторически народные виды – футбол и хоккей. Они равны.

Например, теннис в мире считается вторым видом спорта по популярности, но я же не говорю, что теннис – народный вид спорта», – сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.