Шамиль Тарпищев: «Футбол и хоккей – исторически народные виды в России. Они равны. Теннис в мире – второй по популярности, но я не говорю, что это народный вид спорта»
Шамиль Тарпищев назвал футбол и хоккей народными видами спорта в России.
«У каждой страны есть свои национальные виды. У нас исторически народные виды – футбол и хоккей. Они равны.
Например, теннис в мире считается вторым видом спорта по популярности, но я же не говорю, что теннис – народный вид спорта», – сказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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