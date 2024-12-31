Кириос сыграет на июньском турнире на Мальорке
Экс-13-я ракетка мира Ник Кириос в этом сезоне сыграет на Мальорке.
Турнир ATP 250 договорился о приглашении финалиста «Уимблдона»-2022.
В 2025 году соревнования пройдут с 23 по 28 июня – на неделе перед «Уимблдоном».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichalSamulski
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