Кириос сыграет на июньском турнире на Мальорке

Экс-13-я ракетка мира Ник Кириос в этом сезоне сыграет на Мальорке.

Турнир ATP 250 договорился о приглашении финалиста «Уимблдона»-2022. В 2025 году соревнования пройдут с 23 по 28 июня – на неделе перед «Уимблдоном».