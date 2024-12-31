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Джокович о матче с Монфисом, у которого ведет 19:0: «Жду, что победная серия продолжится. Здорово, что мы, ветераны, по-прежнему можем играть на этом уровне»

Новак Джокович поделился ожиданиями от 20-го матча против Гаэля Монфиса.

37-летний Джокович и 38-летний Монфис сыграют во втором круге в Брисбене. Серб выиграл все 19 предыдущих личных встреч.

– Чего вы ждете от этого матча и что он может вам противопоставить?

– Я жду, что победная серия против Гаэля продолжится (улыбается). Мы увиделись в раздевалке после сегодняшних матчей и об этом поговорили. Это прекрасно. Он на год старше меня и по-прежнему силен.

Он всегда был одним из самых атлетичных игроков в туре. Гибкость, ловкость, скорость, сила – все эти качества у него на исключительном уровне.

Он крут. Мы знакомы еще с юниорских времен и много раз играли друг против друга. Я очень жду матча. Мне кажется, ему нравятся такие условия, когда покрытие побыстрее, и он может зарабатывать очки за счет первой подачи. Его первая подача становится мощным оружием, если он в хорошей форме, и похоже, что так и есть.

В прошлом сезоне он обыграл в Цинциннати Алькараса, а там довольно быстрое покрытие, по скорости похожее на это. Если ты успешно играешь геймы на своей подаче и давишь на соперника, он двигается так же хорошо, как и все остальные. Он демонстрирует невероятную ловкость, отлично обороняется, а еще мастерски играет у сетки.

Он много лет остается разносторонним игроком, и здорово, что мы, ветераны, по-прежнему можем играть на этом уровне. Должно быть интересно.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Джоковича
logoНовак Джокович
logoГаэль Монфис
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