Чорич о том, как отыгрался у Оже-Альяссима с 0:6, 0:2: «Если честно, я и сам не знаю. Знал, что у меня появятся шансы, если буду позитивно настроен»

Борна Чорич прокомментировал камбэк со счета 0:6, 0:2 на United Cup.

Он проиграл Фелику Оже-Альяссиму первые восемь геймов матча, но победил 0:6, 6:4, 6:4 и сохранил своей сборной шансы на победу над Канадой. Однако Хорватия решающую пару.

– У меня только один вопрос: как?

– Если честно, я и сам не знаю, может, вы мне расскажете. Вы смотрели со стороны. Я вышел на корт и не мог найти подачу. Против него очень тяжело играть, особенно когда плохо подаешь.

Я старался сохранять позитивный настрой. Я знал, что у меня появятся шансы, если я буду позитивно настроен. Я начал лучше подавать и лучше играть. В третьем сете творился полный хаос. В итоге мне немного повезло (улыбается) .