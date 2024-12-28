Чорич победил Оже-Альяссима, отдав первые 8 геймов в матче
Борна Чорич обыграл Феликса Оже-Альяссима на United Cup, упустив 8 первых геймов.
90-я ракетка мира победил 29-ю со счетом 0:6, 6:4, 6:4.
Благодаря этой победе Хорватия сохранила шансы на победу над Канадой.
Опубликовано: Алёна Майорова
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