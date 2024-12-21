Тьен о том, что победил своего друга Микельсена в 1/2 молодежного итогового: «Очень рад победе, но ужасно обидно, что пришлось играть против него»
Лэрнер Тьен прокомментировал выход в финал Next Gen ATP Finals.
19-летний Тьен обыграл 20-летнего Алекса Микельсена – 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1. Американцы дружат больше 10 лет.
«Сейчас я не могу выразить эмоции словами. Я очень рад победе, но ужасно обидно, что пришлось играть против него, но так уж сложилось. Я начал улыбаться, когда вышел на корт и увидел его по другую сторону сетки. Все равно очень рад, что прошел дальше. Мне кажется, я очень хорошо играл».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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