Валверду о сотрудничестве Джоковича с Марреем: «Зная их обоих, скажу, что они максимально выложатся, чтобы постараться достичь всех целей Новака»

Дани Валверду отреагировал на приход Энди Маррея в команду Новака Джоковича.

Валверду и Маррей знакомы с подросткового возраста, они тренировались в одной академии в Барселоне. С 2010-го по 2014-й Валверду входил в команду британца.

«Мне кажется, он принесет много нового – гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Он добавит Новаку мотивации, будет ощущение, что теперь они вдвоем против молодых ребят. Новак почувствует, что рядом с ним не просто человек с похожим опытом, а человек, который был частью его собственного [Новака] опыта, в том числе стоял по ту сторону сетки.

Энди обладает невероятными теннисными знаниями и теннисным IQ. По-моему, на данный момент именно у этих двух игроков – пусть Энди и бывший игрок – самый высокий теннисный IQ, они два блестящих теннисных ума.

Я жду не дождусь итогов и очень хочу понаблюдать, как будут развиваться их отношения. Результаты предугадать невозможно, но мне кажется, что у них сложится очень плодотворное позитивное партнерство и очень хорошие отношения тренера с игроком, которые приведут к прекрасным результатам.

Я ожидаю, что Новак проведет невероятный сезон и добьется высоких результатов. Я думаю, что Энди принесет ему огромную пользу, и они станут командой с таким настроем: «Ладно, мы, возрастные ребята, благодаря всем нашим знаниям должны дать бой молодому поколению». Зная их обоих, скажу, что они максимально выложатся, чтобы постараться достичь всех целей Новака. Наблюдать за этим будет очень интересно, и я очень этого жду».