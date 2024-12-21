  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Валверду о сотрудничестве Джоковича с Марреем: «Зная их обоих, скажу, что они максимально выложатся, чтобы постараться достичь всех целей Новака»
0

Валверду о сотрудничестве Джоковича с Марреем: «Зная их обоих, скажу, что они максимально выложатся, чтобы постараться достичь всех целей Новака»

Дани Валверду отреагировал на приход Энди Маррея в команду Новака Джоковича.

Валверду и Маррей знакомы с подросткового возраста, они тренировались в одной академии в Барселоне. С 2010-го по 2014-й Валверду входил в команду британца.

«Мне кажется, он принесет много нового – гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Он добавит Новаку мотивации, будет ощущение, что теперь они вдвоем против молодых ребят. Новак почувствует, что рядом с ним не просто человек с похожим опытом, а человек, который был частью его собственного [Новака] опыта, в том числе стоял по ту сторону сетки.

Энди обладает невероятными теннисными знаниями и теннисным IQ. По-моему, на данный момент именно у этих двух игроков – пусть Энди и бывший игрок – самый высокий теннисный IQ, они два блестящих теннисных ума.

Я жду не дождусь итогов и очень хочу понаблюдать, как будут развиваться их отношения. Результаты предугадать невозможно, но мне кажется, что у них сложится очень плодотворное позитивное партнерство и очень хорошие отношения тренера с игроком, которые приведут к прекрасным результатам.

Я ожидаю, что Новак проведет невероятный сезон и добьется высоких результатов. Я думаю, что Энди принесет ему огромную пользу, и они станут командой с таким настроем: «Ладно, мы, возрастные ребята, благодаря всем нашим знаниям должны дать бой молодому поколению». Зная их обоих, скажу, что они максимально выложатся, чтобы постараться достичь всех целей Новака. Наблюдать за этим будет очень интересно, и я очень этого жду». 

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: The National
logoНовак Джокович
logoЭнди Маррей
logoДани Валверду
logoATP
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Островский о приходе Маррея в команду Джоковича: «Пока это скорее похоже на пиар-ход, нежели на реальный тандем»
418 декабря, 13:42
Алькарас о том, что Маррей будет тренировать Джоковича: «Это все равно что играть против них двоих сразу»
64 декабря, 19:06
Рекомендуем
Главные новости
Молодежный итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Фонсека играет с Ван Ашем, Микельсен выбыл
139 минут назадLive
Надаль пришел на полуфинал молодежного итогового турнира
сегодня, 16:49Фото
Лэрнер Тьен: «Поначалу мне не нравился теннис. Но я думал, что уже потратил на него кучу времени и что если брошу, то все окажется впустую»
1сегодня, 15:54
Абу-Даби. Командный выставочный турнир. Рублев победил Циципаса, Андреева – Паолини, Швентек – Рыбакину, Рууд – Нагала
34сегодня, 15:39
Мартин Ландалусе: «Я впервые потренировался с Рафой в 14 лет. Невероятно выйти на корт с человеком, который так долго был моим кумиром»
2сегодня, 14:19
Циньвэнь Чжэн снялась с United Cup
сегодня, 12:57
Арина Соболенко: «Когда мне нужен дополнительный стимул, я вспоминаю, с чего начинала и как сильно хотела оказаться там, где я сейчас»
2сегодня, 11:57
Кырстя может завершить карьеру в 2025-м
сегодня, 10:40
Мартин Ландалусе: «Меня впечатлило, насколько Алькарас простой человек. Он удивительный, и я считаю, что это одна из причин его успеха»
сегодня, 09:54
Соболенко о допинговом деле Швентек: «Я верю в чистый спорт и больше мне нечего добавить»
6сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем