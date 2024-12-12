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Мама Маррея: «Теперь буду болеть за Джоковича. Такое впервые»

Мама Энди Маррея отреагировала на его сотрудничество с Новаком Джоковичем.

Британец будет тренировать Джоковича до конца Astralian Open-2025.

«Теперь буду болеть за Новака. Такое впервые. Разумеется, я говорю об этом в хорошем смысле.

У них разные характеры. Впервые я увидела Новака, когда они играли во Франции на турнире среди мальчиков до 12 лет. Так что они часть истории друг друга и очень хорошо знают друг друга на корте и за его пределами», – сказала Джуди Маррей.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis365.com
logoНовак Джокович
logoЭнди Маррей
logoДжуди Маррей
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