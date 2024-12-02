Матч Медведева со Зверевым на Australian Open не вошел в топ-5 встреч на ТБШ по версии ATP
ATP опубликовала рейтинг пяти лучших матчей сезона на турнирах «Большого шлема».
5. Фрэнсис Тиафу – Бен Шелтон – 4:6, 7:5, 6:7(5), 6:4, 6:3, третий круг US Open.
4. Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафу – 5:7, 6:2, 4:6, 7:6(2), 6:2, третий круг «Уимблдона».
3. Карлос Алькарас – Янник Синнер – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, полуфинал «Ролан Гаррос».
2. Янник Синнер – Даниил Медведев – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3, финал Australian Open.
1. Новак Джокович – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:7(2), 2:6, 6:3, 6:0, третий круг «Ролан Гаррос».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости