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  • Веснина о том, что уходит из тенниса в 38: «Помню, мы еще в 20 с Кириленко и Чакветадзе обсуждали, когда выйдем замуж, родим детей и закончим. Сошлись на том, что в 23»
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Веснина о том, что уходит из тенниса в 38: «Помню, мы еще в 20 с Кириленко и Чакветадзе обсуждали, когда выйдем замуж, родим детей и закончим. Сошлись на том, что в 23»

Елена Веснина назвала главные победы в карьере.

38-летняя россиянка в этом году вернулась в тур после двух с половиной лет перерыва и провела шесть парных турниров. Ее последним матчем стал первый круг Олимпиады.

– Золотая олимпийская медаль в Рио вместе с Катей Макаровой. Это та мечта, к которой я шла с того момента, как пришла маленькой девочкой на теннисный корт. Я еще ничего не знала про турниры «Большого шлема», но уже смотрела Олимпийские игры по телевизору. Запомнились Игры-1992 в Барселоне. Я увидела, как на пьедестале награждают золотыми медалями – мечтала, что взойду на этот пьедестал и меня будут награждать. Когда выигрывала детские соревнования, очень расстраивалась, потому что не было пьедестала. Для меня это было такое разочарование!

Когда начала заниматься теннисом более серьезно, запомнились турниры «Большого шлема» – Уимблдон и «Ролан Гаррос». Когда сыграла свой первый юниорский «Ролан Гаррос», мечтала в дальнейшем выиграть именно этот турнир «Большого шлема», а также Уимблдон. Когда удалось это сделать, мечта сбылась. В итоге получилось выиграть все турниры «Большого шлема».

И вспоминается титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это следующий турнир после «Большого шлема», который я хотела выиграть. Еще и выиграли в один год с моим любимым теннисистом – Роджером Федерером. Конечно, еще серебро Токио – это тоже была особенная медаль в моей жизни. После рождения старшей дочери я вернулась в теннис, смогла себя собрать и выиграть такую награду. Это запоминающийся этап карьеры, который я даже не могла себе представить.

– Почему не могли представить?

– Я помню, как мы еще в 20-летнем возрасте с Машей Кириленко и Аней Чакветадзе сидели в раздевалке и обсуждали, в каком возрасте выйдем замуж, родим детей и закончим со спортом. Все сошлись на том, что в возрасте 23 лет уже закончим (смеется). Было смешно вспоминать это с девчонками пару лет назад.

Почему-то на нашем общем собрании решили, что я раньше всех должна выйти замуж. Говорили: «Веснушка точно самая первая выйдет замуж, родит детей и закончит». В итоге все оказались неправы, потому что я дольше всех играла, а замуж мы вышли почти в один год. Повторюсь, безумно счастлива своему попаданию в теннис. Я встретила друзей по жизни, с которыми идем вместе уже на протяжении многих лет, – приводит слова Весниной «Чемпионат».

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Чемпионат
logoЕлена Веснина
logoWTA
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