Боб Брайан о том, что поставил на решающую пару в КД Пола и Шелтона: «Ни о чем не жалею. Я рассчитывал застать австралийцев врасплох, но они отлично сыграли»

Боб Брайан прокомментировал выбор игроков на парный матч против Австралии.

В четверг капитан сборной США поставил на решающую пару Бена Шелтона и Томми Пола. Они проиграли Джордану Томпсону и Мэтью Эбдену – 4:6, 4:6.

«У пары есть отличная возможность помочь команде. У нас есть опытный дуэт Раджива Рама и Остина Крайчека и одиночники с большим потенциалом. Я принял решение в последний момент и ни о чем не жалею. Я рассчитывал застать австралийцев врасплох, но они показали высокий уровень и отлично сыграли. Я горжусь тем, как мы боролись, с этой великолепной командой мы могли бы победить, у нас есть талант и способности, но мы остановились в сантиметре от полуфинала.

Между матчами у нас есть 15 минут на обсуждение, и именно тогда я принял решение. Нас ожидали Джордан Томпсон, опытный парник, чемпион US Open и финалист «Уимблдона», и Мэтью Эбден, олимпийский чемпион. Оба в последние годы часто играли с Крайчеком и Рамом, а с Беном и Томми – нет. Такова была тактика: я хотел застать их врасплох, и мы бились до конца, но они оказались сильнее. Они одна из лучших команд в мире, и они это доказали, играя на выдающемся уровне.

Капитан должен принимать сложные решение, но мой выбор был подкреплен большим количеством информации. Мы тренировались здесь шесть дней, знали, как все себя чувствуют, и многое знали о соперниках, особенно о тех, против кого играли. Все основано на анализе: ты общаешься с другими тренерами, с игроками, к счастью, здесь мой брат [Майк] и другие отличные специалисты. Мы собрались и приняли это решение, понимая, что ходим по краю. Как я уже сказал, я не жалею о сделанном».