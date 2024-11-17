Итоговый турнир ATP будет проходить в Италии до 2030-го

Итоговый турнир ATP останется в Италии до 2030 года.

Об этом во время церемонии награждения сказал глава ATP Андреа Гауденци.

В следующем году ATP Finals вновь состоится в Турине. Пока официально не объявлено, где соревнования будут проходить дальше. Ранее итальянские медиа сообщали , что в 2026-м турнир переедет в Милан.