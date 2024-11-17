Итоговый турнир ATP будет проходить в Италии до 2030-го
Итоговый турнир ATP останется в Италии до 2030 года.
Об этом во время церемонии награждения сказал глава ATP Андреа Гауденци.
В следующем году ATP Finals вновь состоится в Турине. Пока официально не объявлено, где соревнования будут проходить дальше. Ранее итальянские медиа сообщали, что в 2026-м турнир переедет в Милан.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @BenRothenberg
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