Сафина о предложениях поработать тренером: «В 2020-м написал агент Соболенко, а в конце прошлого года спрашивали по поводу Мирры Андреевой»

Динаре Сафиной предлагали тренировать Арину Соболенко и Мирру Андрееву.

– Предлагал ли вам кто-то из теннисисток стать их тренером в туре? Были ли вообще такие предложения?

– Так конкретно, чтобы сказал человек: «Я хочу работать с тобой» – нет. Чаще всего бывает, что агент пишет: «Есть опция с этим игроком».

Да, было два варианта. Еще, по-моему, в 2020 году мне написали по поводу Арины Соболенко. Да, мне написал ее агент, и нужно было сразу же вылетать. Я говорю: «Честно, не готова. Интересное предложение, но я просто физически так не могу сделать». Но это нормальное явление, что, когда игрок меняет тренера, сразу же нужно вылетать.

И также в конце прошлого года мне писали по поводу... Не знаю, секрет или не секрет, спрашивали по поводу Мирры Андреевой. С ней нужно работать полный сезон. И это, конечно же, безумно интересное было предложение, но полный сезон, к сожалению, очень тяжело, и я физически бы не смогла.

Я очень часто об этом думаю, по поводу тренерской работой. И, может быть, мне бы хотелось быть консультантом, может быть, просто дополнить команду как взгляд со стороны, старший тренер или младший тренер... Я этим моментам всегда открыта. Да и вообще я всегда говорю девчонкам, кого я знаю: «Если вам просто нужен какой-то совет, рекомендация, я всегда открыта». И многие знают мой телефон, могут всегда спокойно меня набрать и просто даже поболтать.