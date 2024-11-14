  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Сафина о предложениях поработать тренером: «В 2020-м написал агент Соболенко, а в конце прошлого года спрашивали по поводу Мирры Андреевой»
2

Сафина о предложениях поработать тренером: «В 2020-м написал агент Соболенко, а в конце прошлого года спрашивали по поводу Мирры Андреевой»

Динаре Сафиной предлагали тренировать Арину Соболенко и Мирру Андрееву.

– Предлагал ли вам кто-то из теннисисток стать их тренером в туре? Были ли вообще такие предложения?

– Так конкретно, чтобы сказал человек: «Я хочу работать с тобой» – нет. Чаще всего бывает, что агент пишет: «Есть опция с этим игроком».

Да, было два варианта. Еще, по-моему, в 2020 году мне написали по поводу Арины Соболенко. Да, мне написал ее агент, и нужно было сразу же вылетать. Я говорю: «Честно, не готова. Интересное предложение, но я просто физически так не могу сделать». Но это нормальное явление, что, когда игрок меняет тренера, сразу же нужно вылетать.

И также в конце прошлого года мне писали по поводу... Не знаю, секрет или не секрет, спрашивали по поводу Мирры Андреевой. С ней нужно работать полный сезон. И это, конечно же, безумно интересное было предложение, но полный сезон, к сожалению, очень тяжело, и я физически бы не смогла.

Я очень часто об этом думаю, по поводу тренерской работой. И, может быть, мне бы хотелось быть консультантом, может быть, просто дополнить команду как взгляд со стороны, старший тренер или младший тренер... Я этим моментам всегда открыта. Да и вообще я всегда говорю девчонкам, кого я знаю: «Если вам просто нужен какой-то совет, рекомендация, я всегда открыта». И многие знают мой телефон, могут всегда спокойно меня набрать и просто даже поболтать.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал «Больше!»
logoДинара Сафина
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoМирра Андреева
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ему комфортно, он боится меняться». Сафина – о проблемах Рублева
412 ноября, 18:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Зверев выиграл 68 матчей в сезоне. Это наибольшее количество в ATP-туре с 2017-го
5сегодня, 08:28
Каспер Рууд: «У меня приятные воспоминания о матчах с Рублевым на итоговом турнире. Обе мои победы над ним были здесь»
5сегодня, 07:18
45-летний Форлан проиграл дебютный матч в профессиональном теннисе
16сегодня, 06:48
Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Рублев уступил Алькарасу, Зверев обыграл Рууда
924вчера, 21:12
Алькарас после победы над Рублевым на итоговом: «Вероятно, я заболею за день до нашего следующего матча»
10вчера, 19:07
Серена Уильямс: «Больше не могу выносить негатив и ложь, поэтому не встаю на весы»
15вчера, 18:04
Рублев о возможности выйти в финал итогового: «Уже не допускаю мысли, что матч с Руудом будет ключевым»
3вчера, 16:26
Рублев сохранит шансы на полуфинал итогового, только если Зверев обыграет Рууда
9вчера, 15:34
Алькарас после победы над Рублевым на итоговом: «Старался забыть, что плохо себя чувствую. Я хорошо справился и удивил себя»
4вчера, 15:18
Сегодня день рождения Эммы Радукану
8вчера, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
212 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02