Андрей Рублев: «Неважно, какими мячами ты играешь, их в любом случае трудно контролировать. Бьешь одинаково, а мяч летит по-разному»

Андрей Рублев прокомментировал жалобы на мячи от других игроков ATP-тура.

– Даниил рассказал о проблемах с мячами, с которыми он столкнулся. Есть ли у вас любимые мячи из тех, которыми вы играли в этом сезоне? Вы бы хотели большего единообразия мячей на протяжении сезона?

– Не знаю, сильно ли изменились ли корты или мячи с тех пор, как я начал играть, но что-то точно изменилось. Может, и то, и другое, я не знаю. Все изменилось настолько, что мне уже все равно: неважно, какими мячами ты играешь, их в любом случае трудно контролировать. Ты бьешь примерно одинаково, а мяч летит по-разному.

Когда я начинал, можно было разрабатывать тактику, ты понимал, что нужно играть так или иначе, нужно верно выбирать направление. А сейчас размены по два удара. Может, в важные моменты, если оба игрока напряжены, складываются розыгрыши. Но большую часть матча вы обмениваетесь парой ударов.

Даже если у тебя есть тактика, она уже не работает, потому что ты выходишь против такого соперника, как Саша [Зверев], и он подает 220 км/ч. Неважно, какую тактику ты выбрал, ты все равно не сможешь ею воспользоваться.

Когда я начинал, было много хороших мячей. Было ощущение, что чем больше ты разгоняешь мяч, тем лучше его контролируешь. А сейчас ты разгоняешь мяч, и может пройти классный удар, а в следующий раз мяч улетит на пять метров влево или вправо. Такое случается с каждым игроком. Наверное, именно поэтому многие жалуются.