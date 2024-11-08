Надежда Петрова: «Думаю, что Рублев не сможет выйти из группы на итоговом»
Надежда Петрова считает, что Андрей Рублев не сможет выйти из группы на итоговом.
«Конечно, для него это приятный бонус – поиграть в компании лучших теннисистов. Может быть, он как человек, от которого на текущий момент ничего не ждут, сможет что-то показать. Однако я не рассчитываю на хорошее выступление и думаю, что он не сможет выйти из группы».
Также экс-третья ракетка мира высказалась о шансах Даниила Медведева в Турине.
«Даня может разозлиться. Он заканчивает сезон неплохо, хотя у него нет титула. Думаю, он огорчен, для него это последний шанс, и можно попробовать выложиться по максимуму и постараться взять титул. Или если не титул, то хотя бы выйти из группы и дойти до полуфинала», – цитирует Петрову ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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