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Джокович в 2025-м сыграет подготовительный турнир перед Australian Open

Новак Джокович поделился планами на межсезонье и начало 2025 года.

«Я по-прежнему сосредоточен на теннисе! Впереди полноценная подготовка, а потом все сначала. Мне просто нужно было немного перезагрузиться и набраться сил после изматывающего года.

Я сыграю на первой неделе сезона, но пока не решил где. А потом, конечно, на Australian Open».

На первой неделе сезона пройдут турниры в Брисбене и Гонконге, на второй – в Аделаиде и Окленде. 12 января начнется «Большой шлем».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Tennis Majors
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