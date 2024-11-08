Джокович в 2025-м сыграет подготовительный турнир перед Australian Open

Новак Джокович поделился планами на межсезонье и начало 2025 года.

«Я по-прежнему сосредоточен на теннисе! Впереди полноценная подготовка, а потом все сначала. Мне просто нужно было немного перезагрузиться и набраться сил после изматывающего года.

Я сыграю на первой неделе сезона, но пока не решил где. А потом, конечно, на Australian Open».

На первой неделе сезона пройдут турниры в Брисбене и Гонконге, на второй – в Аделаиде и Окленде. 12 января начнется «Большой шлем».