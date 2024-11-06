Кафельников о том, что Трамп объявил о победе в выборах: «Ну наконец теперь визовый отдел вновь откроется🇺🇸!»
Евгений Кафельников прокомментировал президентские выборы в США.
Ранее Дональд Трамп объявил о победе несмотря на то, что подсчет голосов продолжается.
«Ну наконец теперь визовый отдел вновь откроется🇺🇸! А то я уже 5 лет там не был🤘», – твитнул экс-первая ракетка мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @KYevgeni
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости