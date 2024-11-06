Кафельников о том, что Трамп объявил о победе в выборах: «Ну наконец теперь визовый отдел вновь откроется🇺🇸!»

Евгений Кафельников прокомментировал президентские выборы в США.

Ранее Дональд Трамп объявил о победе несмотря на то, что подсчет голосов продолжается.

«Ну наконец теперь визовый отдел вновь откроется🇺🇸! А то я уже 5 лет там не был🤘», – твитнул экс-первая ракетка мира.