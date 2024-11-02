Александр Зверев: «Сейчас все играют одинаково. Больше нет игровых стилей. Все сводится к тому, кто сильнее ударит по мячу»

Александр Зверев считает, что медленные корты и мячи лишили теннис разнообразия.

– В Париже очень быстрые корты. Как ты считаешь, должно ли быть больше турниров на более быстрых кортах?

– Да, это дает возможность иначе взглянуть на теннис. В каком-то смысле на быстрых кортах он зрелищнее. В основном в течение года мы играем на покрытиях с одной и той же скоростью. Неважно, грунт это, хард или даже трава: сейчас скорость почти одинакова. А мне всегда нравится, когда что-то меняется.

Мне кажется, что после начала пандемии сильно замедлились мячи. Я общался с некоторыми производителями, и да, теперь мячи другие. В среднем они стали медленнее на 30-40%. И это тоже повод для обсуждения. Сейчас мы играем на медленных покрытиях медленными мячами.

Это путь дальнейшего развития тенниса? Не знаю, возможно. Но мне кажется, что сейчас все играют одинаково. Больше нет игровых стилей. В теннисе больше нет разнообразия, теперь все решает мощь. Все сводится к тому, кто сильнее ударит по мячу. И я считаю, что мячи и покрытия сильно на это повлияли.