  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Александр Зверев: «Сейчас все играют одинаково. Больше нет игровых стилей. Все сводится к тому, кто сильнее ударит по мячу»
4

Александр Зверев: «Сейчас все играют одинаково. Больше нет игровых стилей. Все сводится к тому, кто сильнее ударит по мячу»

Александр Зверев считает, что медленные корты и мячи лишили теннис разнообразия.

– В Париже очень быстрые корты. Как ты считаешь, должно ли быть больше турниров на более быстрых кортах?

– Да, это дает возможность иначе взглянуть на теннис. В каком-то смысле на быстрых кортах он зрелищнее. В основном в течение года мы играем на покрытиях с одной и той же скоростью. Неважно, грунт это, хард или даже трава: сейчас скорость почти одинакова. А мне всегда нравится, когда что-то меняется.

Мне кажется, что после начала пандемии сильно замедлились мячи. Я общался с некоторыми производителями, и да, теперь мячи другие. В среднем они стали медленнее на 30-40%. И это тоже повод для обсуждения. Сейчас мы играем на медленных покрытиях медленными мячами.

Это путь дальнейшего развития тенниса? Не знаю, возможно. Но мне кажется, что сейчас все играют одинаково. Больше нет игровых стилей. В теннисе больше нет разнообразия, теперь все решает мощь. Все сводится к тому, кто сильнее ударит по мячу. И я считаю, что мячи и покрытия сильно на это повлияли.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TennisChannel
logoATP
logoАлександр Зверев
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Париж (ATP). 1/2 финала. Зверев играет с Руне, Хачанов встретится с Эмбером
1642 минуты назадLive
Рыбакина о завершении работы с Вуковым: «Ходит много слухов, но мы со Стефано расстались так же, как все остальные тренеры и игроки»
8сегодня, 11:49
Цзюцзян (WTA). Голубич и Шрамкова вышла в финал
2сегодня, 11:14
Циньвэнь Чжэн: «В отношениях с игроками предпочитаю держать дистанцию. Не смогу полностью сосредоточиться и бороться в матче против подруги»
4сегодня, 11:02
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Соболенко сыграет с Чжэн, Рыбакина – с Паолини
4сегодня, 10:58
Шнайдер вышла в четвертый финал WTA в сезоне, три предыдущих она выиграла
10сегодня, 10:48
Гонконг (WTA). Шнайдер и Болтер вышли в финал
22сегодня, 10:29
Зверев о проблемах с легкими: «Чтобы полностью восстановиться, нужно несколько месяцев, но я в порядке. Нет такого, что я сильно устаю на корте или мне трудно дышать»
сегодня, 10:01
Елена Рыбакина: «Меня долго мучила бессонница. Потребовалось время. Но сейчас все хорошо»
2сегодня, 09:06
Хачанов о том, что второй раз за неделю сыграет в Париже с французом: «Просто прошу зрителей вести себя чуть более уважительно, если возможно»
3сегодня, 08:06
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51