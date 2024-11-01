Мирре Андреевой и Диане Шнайдер могут присвоить звание заслуженных мастеров спорта
Шамиль Тарпищев инициировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта Мирре Андреевой и Диане Шнайдер
«Федерация тенниса России ходатайствует о присвоении Мирре Андреевой и Диане Шнайдер званий заслуженных мастеров спорта, поданы документы», – цитирует Тарпищева ТАСС.
Ранее Министерство спорта РФ предложило выплатить теннисисткам по 2,5 млн рублей за серебряные медали на прошедшей Олимпиаде.
Мирра Андреева против Дианы Шнайдер – кто сильнее и перспективнее?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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