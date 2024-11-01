  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирре Андреевой и Диане Шнайдер могут присвоить звание заслуженных мастеров спорта
5

Мирре Андреевой и Диане Шнайдер могут присвоить звание заслуженных мастеров спорта

Шамиль Тарпищев инициировал присвоение званий заслуженных мастеров спорта Мирре Андреевой и Диане Шнайдер

«Федерация тенниса России ходатайствует о присвоении Мирре Андреевой и Диане Шнайдер званий заслуженных мастеров спорта, поданы документы», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее Министерство спорта РФ предложило выплатить теннисисткам по 2,5 млн рублей за серебряные медали на прошедшей Олимпиаде.

Мирра Андреева против Дианы Шнайдер – кто сильнее и перспективнее?

7 причин крутости Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoШамиль Тарпищев
ФТР
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Беккер о сотрудничестве Рыбакиной и Иванишевича: «Тут нам точно не придется переживать за подачу»
146 минут назад
Цзюцзян (WTA). Зигемунд, Голубич вышли в полуфинал, Рахимова, Тревисан выбыли
152 минуты назад
Париж (ATP). 1/4 финала. Зверев борется с Циципасом, Хачанов сыграет с Димитровым, Руне – с де Минауром, Эмбер – с Томпсоном
17сегодня, 13:08Live
Гонконг (WTA). Фернандес играет с Перой, Шнайдер вышла в полуфинал, Захарова, Кенин выбыли
20сегодня, 12:45Live
Рыбакина в новом сезоне будет работать с Иванишевичем
20сегодня, 12:01
Кафельников о президентских выборах в США: «У Харрис такие же шансы победить Трампа, какие были у команд РПЛ против «Зенита» последние 6 лет»
49сегодня, 11:01
Чемпионка WTA Finals-2024 заработает более $5 млн. Призовой фонд вырос на 69,4%
4сегодня, 10:24
Тиафу снялся с турнира в Белграде
3сегодня, 09:08
Надежда Петрова: «Считаю, что Рублев упустил шанс поехать на итоговый»
13сегодня, 08:17
Алькарас о раннем вылете с «Мастерса» в Париже: «Очень сложно играть в таких условиях. Не ожидал, что будет такой быстрый корт»
27сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51