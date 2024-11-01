Эмбер в матче с Алькарасом второй раз в карьере обыграл вторую ракетку мира
18-я ракетка мира Юго Эмбер обыграл №2 Карлоса Алькараса в третьем круге в Париже – 6:1, 3:6, 7:5.
Эмбер второй раз в карьере обыграл вторую ракетку мира (также Даниила Медведева в 2022-м на ATP Cup). Лидера рейтинга он не побеждал. Его баланс во встречах с топ-3 – 2:5, с топ-10 – 13:16.
Француз вышел в четвертьфинал «Мастерса» второй раз в сезоне (также Монте-Карло) и четвертый в карьере.
Теперь он поборется с Джорданом Томпсоном. Единственную личную встречу два с половиной месяца назад на решающем тай-брейке выиграл австралиец.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости