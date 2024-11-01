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Эмбер в матче с Алькарасом второй раз в карьере обыграл вторую ракетку мира

18-я ракетка мира Юго Эмбер обыграл №2 Карлоса Алькараса в третьем круге в Париже – 6:1, 3:6, 7:5.

Эмбер второй раз в карьере обыграл вторую ракетку мира (также Даниила Медведева в 2022-м на ATP Cup). Лидера рейтинга он не побеждал. Его баланс во встречах с топ-3 – 2:5, с топ-10 – 13:16.

Француз вышел в четвертьфинал «Мастерса» второй раз в сезоне (также Монте-Карло) и четвертый в карьере.

Теперь он поборется с Джорданом Томпсоном. Единственную личную встречу два с половиной месяца назад на решающем тай-брейке выиграл австралиец.

Опубликовала: Любовь Энина
logoДжордан Томпсон
logoДаниил Медведев
logoЮго Эмбер
logoКарлос Алькарас
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