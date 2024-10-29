Руне о том, с кем дружит в туре: «С Алькарасом, Музетти и Нарди мы классно общаемся еще с юниоров»

13-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал, с кем из тура он дружит.

«Есть несколько игроков из Дании, но вы их не знаете. Из тура я бы назвал некоторых ребят своего возраста – [Карлоса] Алькараса, [Лоренцо] Музетти и [Луку] Нарди. С ними мы классно общались, когда играли по юниорам. Приятно проводить с ними время».

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