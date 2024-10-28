Как менялись теннисные шорты – на мужчинах и женщинах

Шерстяные брюки в пол, супермини, бриджи, внезапные семейники – кажется, на шорты в теннисе мода влияла чуть ли не сильнее всего. Но какой была их история?

«Шорты – лучшая одежда для бега. Так почему ей не быть лучшей для тенниса?»

Первая мужская теннисная одежда в викторианскую эпоху была похожа на ту, что в то время носили при игре в крикет, так что на корт мужчины выходили в белой рубашке и прямых брюках. Потом мода немного поменялась, и в 1880-х теннисисты играли в пумпах – брюках до середины икры, немного присборенных к низу, – и чулках. Но после этого все вернулись к настоящим костюмам, с рубашками, пиджаками и иногда даже галстуками, так что снизу мужчины снова носили полуприлегающие брюки из шерсти обычной длины.

Впервые шорты появились в теннисе на «Уимблдоне» в 1930-м, когда 53-летний Брейм Хиллард вышел в них на матч на Корт №10. Но по-настоящему заметили их спустя три года, когда Банни Остин появился в шортах уже на Центральном корте. Идея родилась у него годом раньше – в американском Лонгвуде он играл пару вместе с Фредом Перри, и, по его признанию , там было «ужасно жарко». С матча он вышел весь мокрый и решил, что ему не нужен этот «бесполезный вес ниже колен» – и купил шорты уже для следующего матча.

«Надо мной смеялись, но мудрость моего решения была очевидна. В школе я играл в футбол – и там, конечно, мы носили шорты. Это лучшая одежда для бега – так почему ей не быть лучшей и для тенниса?» – вспоминал Остин.

Он говорил, что ждал переполоха от своей выходки, но королевская семья оставила его открытые колени без комментариев и никаких запретов не выпустила. «Постепенно все последовали моему примеру. Я не знаю, почему мы так долго терпели эти длинные фланелевые брюки», – говорил двукратный финалист «Уимблдона». К концу Второй мировой почти все уже играли в шортах. Последним чемпионом «Уимблдона», стоявшим на корте в брюках, стал Ивон Петра в 1946-м.

После этого к классике возвращался Роджер Федерер – например, на «Уимблдоне» в 2007-м, когда вышел на финал в брюках. Правда, после разминки он их снял, а на церемонии награждения надел их задом наперед (потом говорил, что этот момент был самым неловким в его карьере). В течение еще нескольких лет швейцарец чтил свою традицию и обязательно появлялся на уимблдонских кортах в брюках.

Джинсовая революция Агасси, пиратские шорты Надаля, семейники Вавринки

Постепенно шорты поднимались над коленом все выше и выше – уже к середине 50-х они стали вполне короткими даже по нынешним меркам. Со временем они уползли почти до трусов, и мода на шорты экстремальной длины жила очень долго: в них выигрывали титулы Джимми Коннорс, Бьорн Борг, Иван Лендл, Джон Макинрой и даже ранний Пит Сампрас.

Легендарным стал US Open-1988, на который 18-летний Андре Агасси вышел в вареных джинсовых шортах мини. Они могли бы достаться Джону Макинрою – но тот, увидев их, спросил: «Это что еще за #####?» После этого Агасси играл в разных вариантах шорт из денима еще четыре года – и регулярно надевал под них велосипедки чуть ли не всех цветов радуги.

Этим он раздражал теннисное руководство настолько, что они грозились ввести дресс-код, подобный уимблдонскому, на всех турнирах. Воплощать угрозу не пришлось – с 1992-го Агасси начал уходить от эпатажного стиля первых лет карьеры.

В 90-х в спортивную моду вошел оверсайз, и шорты вместе с ним стали наращивать длину (и ширину), к середине десятилетия став похожими на современные. Через 13 лет после ухода джинсовых мини-шорт Агасси в теннисе случилось новое потрясение – снова 18-летний, но уже Рафаэль Надаль впервые вышел на матч в белых бриджах ниже колена. Спустя год они уже прочно вошли в его гардероб, и первые «Шлемы» испанец брал именно в них.

К обычной длине шорт испанец вернулся только к 2008 году. А с середины 2010-х Надаль вообще перешел на мини-формат – сказал, что короткие шорты ему нравятся больше и так он чувствует себя «более свежим».

Последними (пока) легендарными шортами стали те, в которых Стэн Вавринка выиграл «Ролан Гаррос»-2015. Те клетчатые шорты, которые активно сравнивали с семейниками, прошли все стадии от ненависти болельщиков до победной пресс-конференции, где они почетно висели на столе.

О них тогда высказались все, включая Федерера, Новака Джоковича и Энди Маррея – те называли их «ужасными» и запомнили настолько, что обсуждали спустя пять лет. Сам же Вавринка эти шорты любил, но шутил, что их «помнят больше, чем его победу».

Возвращение легендарных мини

Сейчас в экстремально коротких шортах играют несколько теннисистов — например, Хольгер Руне. Датчанин заявил, что сейчас они около 12,7 см по шаговому шву. Иногда он их еще подтягивает повыше и называет это «маленькой хитростью». Даниил Медведев как-то спародировал его в ответ на то, что Руне пробивал в него мячи, и задрал шорты выше трусов.

Еще шорты покороче любит Томаш Махач. Поддерживает тренд и Томми Пол – но пока они у американца не настолько открытые.

Джокович, правда, еще на старте тренда в прошлом году сомневался , что такое подойдет всем: «Не уверен, что тем, кто пришел после моды на короткие шорты, включая меня, будет в них очень удобно. Там видны эти мускулы на бедрах – хотя, конечно, мне есть что показать. Слишком длинные я тоже не люблю, а короткие просто были трендом в 70-х, 80-х и 90-х, поэтому их все и носили. Мне ближе классика».

Под классикой подразумеваются шорты длиной примерно до середины бедра – не слишком короткие и не слишком длинные. Еще последние годы экипировщики активно добавляют в коллекции ноты ностальгии, например, элементы вроде длинных велосипедок, выглядывающих при движении или даже без него (но, конечно, не так явно, как у Агасси).

А что с женщинами?

В женском теннисе история шорт была более непоследовательной. Впервые в женском матче их увидели всего через год после дебюта Остина. Хелен Джейкобс вышла на US Open-1933 в шортах по середину бедра, несмотря на то, что женщины тогда играли в юбках ниже колена. Еще легендарная Сюзан Ленглен в тот же год появилась в бриджах и заявила : «Скоро все женщины будут играть в шортах, и чем они будут короче, тем лучше».

Шорты тогда не захватили женский теннис, но тем не менее в них иногда играли – например, известная кружевными трусами под юбкой на «Уимблдоне»-1949 Гертруда Моран, Алтеа Гибсон , Мартина Навратилова, Моника Селеш.

Анна Курникова тоже надевала шорты – иногда не слишком похожие на тренировочные, а иногда и очень похожие .

Часто в шортах играла Светлана Кузнецова – и в эластичных , и в классических , в которых взяла титул в Пекине в 2009-м.

Еще шорты на женских матчах появлялись как эксклюзив, а не просто удобная вещь – как часть смокинга Марии Шараповой, комбинезонов Винус и Серены Уильямс.

Все больше женщин выбирают шорты, а не платья или юбки – а некоторые вообще мужские, как Деми Схюрс и Акгуль Аманмурадова. И титулы тоже забирают в шортах. В 2004-м Елена Дементьева в финале US Open появилась в красном костюме Yonex с шортами, Виктория Азаренко в 2012-м играла в белых на Australian Open – и в них же забрала трофей.

В последнее время на шорты перешла Дарья Касаткина, которая оба титула в этом году выиграла в них, а иногда в них появляется и Арина Соболенко, как на победном «тысячнике» в Цинциннати.

И, кажется, это становится все более популярным. Так что, возможно, скоро экипировщики переключат внимание и на шорты – и теннисисткам начнут массово выдавать не только тренировочные, но и соревновательные варианты.

Семейники – это спорт: родились в боксе 20-х и стали легендой тенниса благодаря Вавринке

Фото: Gettyimages.ru /Reg Speller/Fox Photos, Alex Livesey, Steve Powell, Bongarts, John Russell, Clive Brunskill, Gonzalo Arroyo Moreno, Julian Finney, Francois Nel, Sarah Stier, Topical Press Agency, Simon Bruty, Nigel Marple, A. Messerschmidt, Quinn Rooney, Dylan Buell