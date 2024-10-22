Рублев о 27-летии: «Чувствую себя на 19 или 20, а психологически – и того меньше»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Нуну Боржесом в первом круге в Базеле.

Он обыграл португальца 6:3, 6:2.

– Я нервничал, немного устал. Не знал, чего ждать, потому что мало здесь тренировался. [Я приехал] всего два дня назад, даже меньше. Иногда этого мало, особенно если играешь на турнире впервые. Поэтому я немного переживал, не зная, чего ожидать.

Но по ходу матча я чувствовал себя все лучше и лучше, в итоге я смог победить. Это главное. Хорошо, что будет выходной – я смогу немного отдохнуть. Посмотрим, что будет дальше.

– 20 октября вам исполнилось 27 лет. Раньше люди около 30 заканчивали карьеру, но сейчас все изменилось. Есть ли ощущение, что вы сейчас в середине своей карьеры?

– Если честно, если бы вы не сказали, сколько мне лет, я бы все равно чувствовал себя, не знаю, на 19 или 20. А психологически – и того меньше. Хотя мое тело сейчас в гораздо лучшей форме, чем было в 19 лет. Не знаю, что будет еще через пару лет. Сейчас я намного сильнее, подвижнее, лучше координирую свои действия, чем в 19. Тогда у меня не было реальных мышц, я плохо контролировал свое тело.