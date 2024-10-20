Эмбер о расписании тура: «Двухнедельные «Мастерсы» – самое дерьмовое решение»

16-я ракетка мира Юго Эмбер раскритиковал расписание мужского тура.

«Они никогда не идут навстречу игрокам. Извините, но я считаю, что двухнедельные «Мастерсы» – самое дерьмовое решение. Ты устаешь от них.

Они говорят, что мы зарабатываем больше денег, но это неправда, у нас в два раза больше расходов. Полно игроков, у которых тоже есть травмы. Даже если смотреть трансляции, то я не думаю, что это того стоит – не понимаешь, кто играет, когда и так далее. Все это – всего лишь вопрос денег, но дело не только в этом.

Во время североамериканской серии у меня был период, когда я нехорошо себя чувствовал, я был уставшим, опустошенным от постоянных переездов, от того, что я постоянно не дома. Это слишком, слишком тяжело.

Это полный абсурд, сезон слишком длинный. Нет ни одного вида спорта, в котором у тебя только месяц перерыва. Я планирую закончить сезон на турнире в Меце (пройдет с 3-9 ноября – Спортс’‘), а через месяц поеду на United Cup, который начинается 27 декабря. У меня даже не получится отпраздновать дома Рождество.

Я слышал, что кто-то, например, Янник Синнер, говорил , что можно выбирать, на каких турнирах ты будешь играть. Но когда стоишь в рейтинге 50-м или 60-м, то пытаешься сыграть максимально число турниров, чтобы прибавить позиции.

Нам надо все это пересмотреть, сократить, потому что сейчас это утомительно, а через некоторое время станет вообще невозможно».