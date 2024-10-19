Шаповалов о дисквалификации в Вашингтоне: «Я до сих пор расстроен тем, что ATP не признала ошибку. В тот момент я не хотел играть в теннис»

Денис Шаповалов высказался о проблемах, из-за которых в 2023-м не играл полгода.

«Сейчас колено в порядке, но я до сих пор пытаюсь вернуться на свой лучший уровень. Требуется время, потому что из-за травмы колена я не мог выкладываться на 100% весь прошлый сезон и в этом году тоже.

Я уже на другом этапе карьеры. Я через многое прошел: взлет, небольшой спад, серьезная травма. Я набираюсь опыта.

Я считаю, что с моей игрой все в порядке, но физически мне сложно изо дня в день поддерживать высокий уровень. Именно поэтому часто случалось, что я побеждал топов, но на следующий день играл не очень хорошо и был уставшим».

Также Шаповалов высказался о дисквалификации в Вашингтоне. Канадца сняли с четвертьфинала на матчболе Бена Шелтона за то, что он бросил ракетку на корт и накричал на болельщика.

Шаповалов подал апелляцию, и ATP ее частично удовлетворила: его оштрафовали, но сохранили призовые и очки.

«Я недоволен результатом. По-моему, произошедшее неправильно. Это случилось в важный для меня момент сезона, потому что я наконец начал хорошо играть, хорошо проводил турнир, а потом случился этот инцидент – и он убил мой настрой. Возможно, вы заметили, что в Монреале я был сосредоточен на другом и не мог показывать максимум, и это продолжилось на US Open.

Эта ситуация засела у меня в голове. Я был очень расстроен. Несмотря на то, что мне вернули 100 очков, я потерял все призовые. За вычетом штрафа и налогов мне прислали чек на 154 доллара, и это было унизительно. ATP не признала, что была неправа. Есть игроки, которые поступили гораздо хуже, чем я, и не понесли серьезного наказания. Мне не повезло, и я до сих пор расстроен тем, что они не признали ошибку. В тот момент я не хотел играть в теннис. Но после Кубка Дэвиса стало получше».