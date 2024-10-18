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Вавринка, Шаповалов и Штрикер получили wild card на турнир в Базеле

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка получил wild card на турнир ATP 500 в Базеле, который пройдет на следующей неделе.

Также обладателями приглашений стали Денис Шаповалов и Доминик Штрикер.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MichalSamulski
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logoСтэн Вавринка
logoSwiss Indoors Basel
logoДенис Шаповалов
Доминик Штрикер
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