Рублев – первый игрок с 40 и более победами в каждом сезоне 2020-х
Андрей Рублев, во втором круге в Стокгольме обыгравший Александра Мюллера (6:4, 6:1), одержал 40-ю победу в сезоне.
Россиянин стал первым теннисистом, которому удалось выиграть не менее 40 матчей уровня тура в каждом сезоне этого десятилетия. В 2020-м Рублев одержал 41 победу, в 2021-м – 53, в 2022-м – 51, а в 2023-м – 56.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Tennis
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