Гаске о том, что впервые с 2005-го выпадет из топ-100: «Если не смогу быстро вернуться назад, я уйду. Не собираюсь играть на «Челленджерах»

Ришар Гаске прокомментировал то, что впервые с 2005-го выпадет из топ-100.

Француз не защитил титул в Окленде и опустится с 76-й на 131-ю строчку рейтинга.

«Я находился в топ-100 почти 19 лет – это очень много. Если не смогу [быстро] вернуться назад, я уйду. Нет смысла долго оставаться за пределами топ-100. Я не собираюсь играть на «Челленджерах», – сказал 37-летний Гаске.

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